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Violência Polícia Civil prende suspeito por série de roubos de veículos na Zona Norte do Recife Abordagens tinham por características graves ameaças com arma de fogo

A Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (14), prendeu um homem de 27 anos investigado por uma sequência de roubos de veículos na Zona Norte do Recife. A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia do Vasco da Gama, com apoio da equipe de Malhas da 5ª Delegacia Seccional (Apipucos), sob coordenação dos delegados João Carlos Oliveira e Rafael Duarte.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Olinda. De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como autor de pelo menos 12 roubos de carros e motocicletas, crimes que eram praticados com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo.

As apurações contra o investigado tiveram início no começo de 2025. Ainda naquele ano, oito inquéritos policiais foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário. Já em 2026, apenas nos primeiros quatro meses, outras quatro investigações foram finalizadas, reforçando a continuidade da atuação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha atuação recorrente em diversos bairros da Zona Norte e áreas adjacentes, com maior incidência nos bairros da Guabiraba, Macaxeira, Casa Amarela e Dois Irmãos, o que evidencia sua ampla mobilidade territorial.

Outro ponto destacado pela investigação é que o homem foi reconhecido por 100% das vítimas dos roubos, fator considerado determinante para o avanço dos procedimentos policiais e a representação pela prisão preventiva.

Após a captura, o suspeito foi conduzido à Delegacia do Vasco da Gama, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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