Polícia Civil prende suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos de veículos

A- A+

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante e três veículos roubados foram recuperados durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), realizada na última terça-feira (28). A ação também reforça as investigações sobre as atividades do grupo especializado em roubos de veículos no Grande Recife, do qual o homem é suspeito de integrar. A organização ainda utilizava carros adulterados nas abordagens às vítimas.

Coordenada pelos delegados Alfredo Jorge, Marcos de Castro e Felipe Dubeux, a ação foi deflagrada em conjunto. Reuniu policiais da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos (DPRFV/DEPATRI), o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“A gente notou que havia um padrão no modo de agir, que geralmente eram assaltadas mulheres saindo ou voltando de alguma atividade física e eles sempre subtraíram veículos SUV ou veículos de médio à alto valor. No decorrer dessas investigações, a gente constatou que eles começaram a migrar para outras regiões”, explica Marcos de Castro, delegado títular do DPRFV/DEPATRI.

Apreensões e prisão

O delegado conta que, na segunda-feira (27), dois roubos com métodos semelhantes aos do grupo investigado foram identificados. Um deles no bairro do Bongi e o outro no Engenho do Meio. No dia seguinte, a polícia conseguiu localizar um dos carros roubados no bairro de Brejo do Beberibe, onde encontraram o suspeito.

“Resolvemos realizar uma campana para verificar se os assaltantes estavam próximos. Ocasião em que um indivíduo de 19 anos se aproximou do veículo, adentrou e acelerou. A gente tentou interceptar, ele avançou sobre os policiais. Não conseguindo, ele tentou engatar a ré, mas foi contido. A gente conseguiu realizar a prisão dele e recuperar esse Toyota que havia sido subtraído no Engenho do Meio”, narra Castro.

O preso revelou o paradeiro de outros dois veículos e foi autuado pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, receptação, associação criminosa armada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

“Grupo estruturado”

Durante interrogatório, o suspeito relatou que já fazia parte do grupo há cerca de um mês e que já participou de outros roubos no Recife. Também revelou que existia uma divisão de tarefas entre os integrantes.

Enquanto alguns realizavam os roubos, outros escondiam os veículos para procurar por rastreadores, ainda substituíam placas adulteradas e transportavam os automóveis para cidades do interior do estado. Nesses pontos de encontro eram realizadas às entregas aos receptadores – esquema previamente combinado.

"As informações obtidas durante o interrogatório demonstram que se trata de um grupo estruturado, com funções bem definidas e atuação reiterada. Nosso trabalho agora é identificar todos os integrantes, responsabilizá-los criminalmente e recuperar outros veículos que possam estar em poder da organização", afirmou o delegado Marcos de Castro.

Veja também