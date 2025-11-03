A- A+

TRÁFICO Polícia Civil prende suspeitos de pelo menos 15 homícidios na Zona Norte do Recife De acordo com a delegada Nathália Tatagiba as investigações tiveram início com um homicídio ocorrido no bairro de Nova Descoberta, no início de setembro deste ano

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (3), detalhes da prisão de três suspeitos de envolvimento em aproximadamente 15 inquéritos de homicídio e tentativa de homicídio, além de tráfico de drogas na Zona Norte do Recife.

Dois dos suspeitos foram presos em Coruripe, Alagoas, e o terceiro foi capturado na divisa entre Olinda e Recife, no bairro de São Benedito. Os presos foram identificados apenas como "Biel da Vagem", "Mancha" e "Mano Rato".

De acordo com a delegada Nathália Tatagiba, responsável pelos inquéritos, as investigações tiveram início com um homicídio ocorrido no bairro de Nova Descoberta, no início de setembro deste ano.

"Uma testemunha ocular, que estava no momento da prática do crime, reconheceu um dos investigados. Assim, nós conseguimos identificá-lo e fomos em busca de apreendê-lo em flagrante. Ele fugiu, mas nós não descansamos até conseguir prendê-lo sexta-feira, quando a gente efetuou a prisão no estado do Alagoas, no município do Coruripe", detalhou a delegada.

A prisão em Alagoas foi coordenada pelo Dr. Vinícius Notari, da Delegacia do Janga. A equipe de investigação do Janga recebeu informações sobre o paradeiro de "Mancha" e, após aprofundar os dados, localizou-o em Coruripe. A operação de prisão envolveu três viaturas caracterizadas e 11 policiais civis, incluindo três delegados.

"Saímos daqui de Recife por volta das 21h30, chegando ainda pela madrugada, com tempo de fazer o reconhecimento na área, as diligências preliminares, e assim que amanheceu o dia foi anunciada a investida policial", contou o delegado Notari.

As prisões foram realizadas sem confronto, e não foram encontradas armas ou drogas no local. A terceira prisão, de "Mano Rato", ocorreu em São Benedito, na divisa da cidade de Olinda com Recife. No local, foram encontradas balanças de precisão e outros elementos relacionados ao tráfico de drogas.

"A gente percebe que o pano de fundo é o tráfico de drogas, a investigação caminha nesse sentido. Eles buscam monopolizar o tráfico local e aí acabam praticando homicídios para tomar conta do local", destacou Nathália Tatagiba.

Sobre a ligação com facções de âmbito nacional, a delegada afirmou que a investigação ainda está em andamento, por isso não há como afirmar qualquer conexão, por hora.

