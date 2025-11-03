Polícia Civil prende suspeitos de pelo menos 15 homícidios na Zona Norte do Recife
De acordo com a delegada Nathália Tatagiba as investigações tiveram início com um homicídio ocorrido no bairro de Nova Descoberta, no início de setembro deste ano
A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (3), detalhes da prisão de três suspeitos de envolvimento em aproximadamente 15 inquéritos de homicídio e tentativa de homicídio, além de tráfico de drogas na Zona Norte do Recife.
Dois dos suspeitos foram presos em Coruripe, Alagoas, e o terceiro foi capturado na divisa entre Olinda e Recife, no bairro de São Benedito. Os presos foram identificados apenas como "Biel da Vagem", "Mancha" e "Mano Rato".
De acordo com a delegada Nathália Tatagiba, responsável pelos inquéritos, as investigações tiveram início com um homicídio ocorrido no bairro de Nova Descoberta, no início de setembro deste ano.
Leia também
• Com Luciano Juba de novidade, Ancelotti convoca Seleção Brasileira; veja lista
• Greve do Metrô: "Atitude arbitrária", diz presidente do Sindmetro-PE após ser preso em ato
• Em ato, presidente do Sindmetro-PE é detido pela polícia por cerca de 40 minutos
"Uma testemunha ocular, que estava no momento da prática do crime, reconheceu um dos investigados. Assim, nós conseguimos identificá-lo e fomos em busca de apreendê-lo em flagrante. Ele fugiu, mas nós não descansamos até conseguir prendê-lo sexta-feira, quando a gente efetuou a prisão no estado do Alagoas, no município do Coruripe", detalhou a delegada.
A prisão em Alagoas foi coordenada pelo Dr. Vinícius Notari, da Delegacia do Janga. A equipe de investigação do Janga recebeu informações sobre o paradeiro de "Mancha" e, após aprofundar os dados, localizou-o em Coruripe. A operação de prisão envolveu três viaturas caracterizadas e 11 policiais civis, incluindo três delegados.
"Saímos daqui de Recife por volta das 21h30, chegando ainda pela madrugada, com tempo de fazer o reconhecimento na área, as diligências preliminares, e assim que amanheceu o dia foi anunciada a investida policial", contou o delegado Notari.
As prisões foram realizadas sem confronto, e não foram encontradas armas ou drogas no local. A terceira prisão, de "Mano Rato", ocorreu em São Benedito, na divisa da cidade de Olinda com Recife. No local, foram encontradas balanças de precisão e outros elementos relacionados ao tráfico de drogas.
"A gente percebe que o pano de fundo é o tráfico de drogas, a investigação caminha nesse sentido. Eles buscam monopolizar o tráfico local e aí acabam praticando homicídios para tomar conta do local", destacou Nathália Tatagiba.
Sobre a ligação com facções de âmbito nacional, a delegada afirmou que a investigação ainda está em andamento, por isso não há como afirmar qualquer conexão, por hora.