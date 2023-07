Polícia Civil detalha prisão de suspeito de matar mãe e filha em Candeias

A- A+

Preso em flagrante de delito na última quinta-feira (6), em Arapiraca, no estado de Alagoas, o suspeito de matar a ex-namorada Laura Beatriz Santos Silva, de 23 anos, e a mãe dela, Jedete Santos Silva, de 48, não ofereceu resistência no momento de sua prisão. A Polícia Civil passou detalhes da prisão em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (7), no auditório da Sede Operacional da PCPE.

O crime, que levou mãe e filha a óbito, aconteceu na quarta-feira (5) desta semana, em frente ao prédio onde moravam, o Edifício Vila do Sol, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

No apartamento em que viviam, residia também o marido de Jedete, padrasto de Laura, que não estava com elas no momento do crime.

Na manhã desta sexta-feira (7), o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia. O prosseguimento do inquérito ficará a cargo do delegado Rodrigo Ribas. O homem será autuado por homicídio duplo, qualificado em feminicídio.

De acordo com o delegado Cláudio Neto, chefe da divisão de homicídios Metropolitana Sul, o suspeito, que não teve a identidade revelada- mas se trata de um homem de 37 anos-, não ofereceu nenhum tipo de resistência. Ele é natural de Alagoas e foi encontrado na casa de familiares no seu estado de origem.

A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, não foi localizado pela polícia. O suspeito afirmou ter arremessado num rio perto de Ribeirão, no trajeto de Pernambuco até Alagoas, onde aconteceu sua prisão

O delegado afirmou que o homem, em conversa com os policiais, se mostrou arrependido, mas tentou justificar sua atitude: "Tentava de alguma maneira justificar o crime dizendo que estava vivendo um relacionamento conturbado".

Segundo familiares das vítimas, Laura Beatriz teve um relacionamento de dois anos e quatro meses, encerrando em maio. A jovem já havia feito queixas contra o homem à polícia e conseguido uma medida protetiva na Justiça.

Fabiana Ferreira Leandro, gestora do Departamento de Polícia da Mulher, informou que não havia nenhum registro oficial de descumprimento das medidas. Ela ressaltou a importância das denúncias.

"É importante que as mulheres denunciarem qualquer tipo de violência. Familiares, vizinhos e amigos devem prestar apoio e também realizar as denúncias", disse Fabiana.

A Polícia Civil tem 15 delegacias especializadas da mulher no estado de Pernambuco. No município onde não houver um local específico, qualquer delegacia registra o boletim de ocorrência.

Em caso de descumprimento de medidas protetivas, pode ligar para o 190 ou procurar uma delegacia.

Veja também

Guerra Zelensky se reúne com o presidente turco em viagem para pressionar a Otan