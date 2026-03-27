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CORRIDA Polícia Civil de Pernambuco promove 2ª corrida em comemoração aos 209 anos da instituição Com inscrições abertas, evento ocorre em 12 de abril e conta com a participação da Polícia Militar de Pernambuco e do Exército Brasileiro

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) promove a 2ª Corrida da instituição em comemorações aos 209 anos de atuação em defesa da sociedade pernambucana.

O evento será em dia 12 de abril, um domingo, com a largada marcada para às 5h30, em frente à Delegacia-Geral, localizada na Rua da Aurora, área central do Recife.

A corrida está sendo organizada pela Elite Produções e conta com percursos de 5 e 10 quilômetros, reunindo não apenas o público em geral mas integrantes das forças de segurança pública e defesa, incluindo a Polícia Civil, a Polícia Militar de Pernambuco e o Exército Brasileiro.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva, promover qualidade de vida e fortalecer a integração entre as instituições e a sociedade.

Os três primeiros colocados, nas categorias masculino e feminino, em cada modalidade e distância, serão premiados com troféus.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma oficial do evento.

A expectativa é reunir atletas e entusiastas da corrida de rua em um momento de celebração, saúde e de aproximação entre a Polícia Civil e a população.

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