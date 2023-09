Polícia Civil realiza operação para conter furto de água no Agreste de Pernambuco

A- A+

Deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos, por meio da Compesa, uma operação conjunta que visava o combate ao furto de água no Agreste do estado foi realizada nesta terça-feira (26).

A ação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão domiciliar que foram expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brejo da Madre de Deus. A investigação, iniciada em maio de 2023, aconteceu depois que a Compesa identificou ligações clandestinas de água na divisa entre os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus.

O furto foi flagrado enquanto a companhia tentava identificar as causas para o desabastecimento na região. Na ocasião, a 1a Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe chegou a acolher um pedido do Ministério Público de Pernambuco para que a Compesa cumprisse o calendário de abastecimento, assegurando o fornecimento de água à população, sob pena de multa diária.

O desvio encontrado era realizado em uma adutora, causando uma redução de aproximadamente 50% da vazão de água na área. Com isso, era necessário a compra de água via caminhões-pipa.

As investigações contaram com assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social, além do apoio operacional da Polícia Científica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e do Grupamento Tático Aéreo, além da Compesa e Neoenergia.

No total, cerca de 270 profissionais foram envolvidos na operação. Os detalhes sobre o caso deverão ser divulgados em breve pela Polícia Civil.

