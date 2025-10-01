A- A+

Idoso Polícia Civil reforça ações contra golpes em idosos durante Semana Estadual do Idoso Delegacia especializada em Pernambuco divulga dados, amplia prevenção e orienta população sobre segurança e direitos da pessoa idosa

Durante a Semana Estadual do Idoso, que acontece entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) reforça suas ações de prevenção e investigação voltadas à segurança da população idosa. A iniciativa marca também o Dia Estadual do Idoso, celebrado em 1º de outubro, e destaca o combate aos crimes patrimoniais, especialmente os golpes financeiros, que têm crescido nos últimos anos.

Crimes virtuais estão entre os mais recorrentes

Segundo o delegado Ícaro Schneider, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPI), os golpes virtuais são hoje uma das principais ameaças ao público 60+. A falta de familiaridade com o uso de tecnologia tem sido explorada por criminosos, levando a prejuízos financeiros e à violação de direitos.

A delegacia especializada é responsável por investigar crimes cometidos contra pessoas idosas, principalmente os praticados por familiares, vizinhos ou pessoas próximas, o que exige uma abordagem cuidadosa e sensível por parte das autoridades.

Atualmente, a DPPI encaminha cerca de 40 procedimentos mensais ao Ministério Público e ao Judiciário. Os casos mais frequentes envolvem apropriação de rendimentos, retenção de documentos, maus-tratos, lesões corporais e estelionato.

Para além da investigação, a delegacia também atua na prevenção, com ações educativas em meios de comunicação e campanhas de orientação. Essas iniciativas ganham destaque durante a Semana Estadual de Combate aos Golpes Financeiros contra a Pessoa Idosa, que promove atividades em diversas regiões do estado.

Rede de proteção integrada

A atuação da DPPI é feita em parceria com o Juizado da Pessoa Idosa, o Ministério Público, a Defensoria Pública e promotorias especializadas em direitos humanos. A integração fortalece a rede de proteção e garante encaminhamentos mais eficazes para os casos identificados.

“O nosso compromisso é responsabilizar quem comete abusos e proteger a pessoa idosa. A prevenção é tão importante quanto a investigação”, afirma o delegado Schneider.

Estatuto da Pessoa Idosa e importância da data

O Dia Nacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, lembra a criação do Estatuto da Pessoa Idosa, sancionado em 2003. A data tem como objetivo mobilizar a sociedade para a valorização da população idosa e para a garantia de seus direitos fundamentais.

A Polícia Civil também reforça orientações à população: pessoas idosas devem manter laços com a família e a comunidade, evitar fornecer dados pessoais, e desconfiar de contatos suspeitos, especialmente os que envolvem senhas e dados bancários.

Serviço

Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPI)

Rua da Glória, 301 – Boa Vista – Recife/PE

Telefones: (81) 3184.3772 / 3184.3769

Denúncias anônimas: Disque 100

Atendimento também pela Delegacia Interativa

Com informações da assessoria

