Polícia conclui inquérito e indicia dono de colégio particular da Zona Sul por pornografia infantil

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A Polícia Civil de Pernambuco concluiu o inquérito policial e indiciou por pornografia infantil o dono e diretor de um colégio particular situado na Zona Sul do Recife.



Na última segunda-feira (13), a corporação divulgou a prisão do suspeito, de 48 anos, e informou ele estava sendo investigado desde julho de 2025. Os nomes da instituição de ensino e do homem não foram divulgados pela PCPE.



"O procedimento foi concluído com o indiciamento do indivíduo investigado pelos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam sobre pornografia infantil", destaca a PCPE.



O Art. 241-A do ECA pune com 3 a 6 anos de reclusão quem oferece, troca, divulga ou transmite material pornográfico infantil. Já o Art 241-B pune com 1 a 4 anos quem adquire, possui ou armazena tal material.

Após a conclusão das investigações por meio da Delegacia de Boa Viagem, no Recife, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



"A PCPE informa ainda que, por motivos de força maior, o atendimento à imprensa sobre o caso precisou ser adiado. Uma nova data será oportunamente divulgada", destacou a corporação.

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