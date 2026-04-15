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Recife

Polícia conclui inquérito e indicia dono de colégio particular da Zona Sul por pornografia infantil

Homem, de 48 anos, estava sendo investigado desde julho de 2025

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Investigação estava sob responsabilidade do delegado Mário Melo, titular da Delegacia de Polícia de Boa ViagemInvestigação estava sob responsabilidade do delegado Mário Melo, titular da Delegacia de Polícia de Boa Viagem - Foto: Google Street View/Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco concluiu o inquérito policial e indiciou por pornografia infantil o dono e diretor de um colégio particular situado na Zona Sul do Recife.

Na última segunda-feira (13), a corporação divulgou a prisão do suspeito, de 48 anos, e informou ele estava sendo investigado desde julho de 2025. Os nomes da instituição de ensino e do homem não foram divulgados pela PCPE.

"O procedimento foi concluído com o indiciamento do indivíduo investigado pelos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam sobre pornografia infantil", destaca a PCPE.

O Art. 241-A do ECA pune com 3 a 6 anos de reclusão quem oferece, troca, divulga ou transmite material pornográfico infantil. Já o Art 241-B pune com 1 a 4 anos quem adquire, possui ou armazena tal material.

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Após a conclusão das investigações por meio da Delegacia de Boa Viagem, no Recife, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

"A PCPE informa ainda que, por motivos de força maior, o atendimento à imprensa sobre o caso precisou ser adiado. Uma nova data será oportunamente divulgada", destacou a corporação.

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