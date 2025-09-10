A- A+

CRIME BRUTAL Polícia encontra corpos que podem ser de casal de Belo Jardim desaparecido na Paraíba Perícias serão feitas para identificar os cadáveres, que estavam em avançado estado de decomposição. Falso corretor é suspeito do crime e foi preso

A Polícia Civil da Paraíba encontrou, nessa terça-feira (9), dois corpos que podem ser de um casal de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Os idosos moravam em Sapé, na Zona da Mata paraibana, cidade localizada a cerca de 60 quilômetros de João Pessoa, e desapareceram em 18 de agosto. Eles foram identificados como Célia e Nelson Honorato.

Os cadáveres foram encontrados em uma área de mata após o recebimento de uma denúncia anônima.

Os restos mortais estavam em avançado estado de decomposição e enrolados em cobertores e com cordas ao redor. Perícias serão feitas nos corpos para confirmar a identificação.

Quatro dias depois do desaparecimento do casal, em 22 de agosto, o filho deles, um jovem com autismo, de 27 anos, foi encontrado ferido.

Em depoimento à polícia, o filho afirmou ter sido atacado com golpes de martelo e foi encontrado ensanguentado no local por policiais. Ele chegou a fingir que estava desacordado para que o agressor parasse de golpeá-lo.

Em 25 de agosto, esse suspeito que bateu no filho do casal confessou à polícia que havia recebido dinheiro de um homem identificado como Ailton Emanuel, que se apresentava como corretor de imóveis e estava negociando a casa da família, para matar o jovem.

Ailton Emanuel foi preso na cidade de Jaguaquara, na Bahia, em 26 de agosto. Após audiência de custódia, em 27 de agosto, ele teve a transferência para o sistema prisional da Paraíba autorizada.

O casal teria assinado uma procuração para o falso corretor negociar o imóvel. Esse negócio havia sido feito e o comprador teria dado uma caminhonete como parte do pagamento.

O delegado João Neto afirmou em coletiva de imprensa que ainda não é possível saber se os corpos encontrados na mata em Sapé são do casal.

"A Polícia Civil vai seguir em diligências. O primeiro passo seria identificar se o corpos encontrados são realmente dos idosos. Agora é aguardar a liberação dos laudos. O local era muito afastado, parecia uma estrada pouco transitada, o acesso foi difícil", explicou o delegado.

Delegado João Neto explicou como os corpos foram encontrados | Foto: TV Correio/Reprodução

Já o perito Miguel Carvalho, que esteve no local, disse que há vestígios de que um dos corpos é de uma mulher, mas ratificou a importância da perícia.

"A gente não conseguiu no local dizer se era do sexo masculino ou feminino, mas ainda tinha alguns resquícios de vestimentas, calçados... Tinha um calçado que parecia ser calçado feminino. Mas só o exame de DNA vai chegar a uma identificação precisa, completou.

O casal era querido na cidade e moradores de Sapé estão assustados e revoltados com o crime. O falso corretor também era bem conhecido no município, sendo descrito como uma pessoa tranquila, o que descartava qualquer suspeita.

"Há 60 anos que moro na cidade e a gente nunca tinha visto um caso com esse. Ninguém fala outra coisa, a cidade está movimentada. Para gente foi um choque, ficamos sem acreditar", disse um comerciante da cidade, identificado como Emanuel, em entrevista ao jornalístico Correio Manhã, da TV Correio, afiliada à TV Record na Paraíba, na manhã desta quarta-feira (10).

Os corpos foram levados para o Instituto de Polícia Científica da cidade de Guarabira, de onde serão transferidos posteriormente para a capital João Pessoa. Há suspeitas de que produtos químicos tenha sido usados para decompor os corpos.

Ailton Emanuel segue preso em Campina Grande, na Paraíba. Ele está em cela isolada. O filho do casal passa bem e segue sob cuidados de familiares.

