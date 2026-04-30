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Operação Fantasma II Polícia cumpre 30 mandados de prisão contra suspeitos de lavagem de dinheiro e homicídio em Caruaru Valores em espécie, celulares, documentos, armas, drogas e balanças de precisão foram apreendidas

Uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo é alvo da operação "Fantasma II", realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em Caruaru, no Agreste do estado.

Nesta quinta-feira (30), estão sendo cumpridos 30 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão domiciliar, além de ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, expedidos pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru.

Até o momento, valores em espécie, celulares, documentos, armas, drogas e balanças de precisão foram apreendidos. Alguns alvos já foram presos.

De acordo com a corporação, as investigações iniciaram em junho de 2024, e foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro.

As investigações também tiveram o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, além das Polícias Civis da Paraíba, Alagoas e Bahia.

Ao todo, participam da operação desta quinta 150 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A ação está sob a responsabilidade do delegado Eymard Coutinho, titular da 7ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico.

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