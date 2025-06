A- A+

DESDOBRAMENTO Polícia cumpre mandado de busca e apreensão na casa do namorado de advogada que morreu em naufrágio Durante a ação, diversos materiais do médico urologista foram apreendidos

A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do urologista Seráfico Pereira Cabral Junior, de 55 anos, na manhã desta quarta-feira (25). Ele mora no bairro da Jaqueira, Zona Norte do Recife.

Durante a operação policial, foram recolhidos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos pertencentes ao médico.

Ele era namorado da advogada Maria Eduarda Carvalho de Medeiros, 38, que morreu após o naufrágio de uma lancha em Suape, no último sábado (21). Os dois estavam juntos há seis meses.

O corpo dela foi encontrado na terça (24), na Praia de Calhetas, após quatro dias de buscas. Seráfico sobreviveu, após nadar por três horas até a costa.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) disse que instaurou Inquérito Policial para investigar o caso e que as investigações foram iniciadas para esclarecimento de todos os fatos.

"Mais informações serão divulgadas em momento oportuno, para não atrapalhar as diligências, que estão em andamento", afirmou a corporação.

