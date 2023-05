A- A+

Agreste Polícia cumpre mandados de prisão contra lavagem de dinheiro no Polo de Confecções do Agreste Alvos são suspeitos de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de capitais

Uma operação realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na manhã desta quarta-feira (3), investiga uma organização criminosa suspeita de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de capitais no Polo de Confecções do Agreste.



A operação Maquineiros cumpre oito mandados de prisão, 18 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de bloqueio de ativos financeiros, nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e São Domingos, no Agreste.



De acordo com a PCPE, as investigações, que foram iniciadas em agosto de 2021, estão sob a responsabilidade da delegada Gabrielle Nishida, titular da Delegacia de Polícia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária.

Todos os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe. Participam da operação "Maquineiros" 12 auditores fiscais e 110 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro e pelo Núcleo de Contabilidade Financeira e Investigações de Lavagem de Capital, com apoio da Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda e do Laboratório de Auditoria Digital.

