Polícia cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Pernambuco por tráficos de drogas

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpre, nesta quarta (26), seis mandados de prisão e 11 de busca e apreensão domiciliar.

A ação é decorrente da 9ª Operação Repressão Qualificada Atalaia, vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP) que busca identificar e desarticular associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas. Investigação foi iniciada em maio de 2024.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Única de Fernando de Noronha, mas, além do arquipélago, a ação também aconteceu nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Vitória de Santo Antão.

De acordo com a assessoria de comunicação da PCPE, os detalhes da operação serão divulgados em breve.

Sob a presidência do Delegado João Carlos Oliveira, Titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, a execução da Operação Atalaia acontece com 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCP), da Polícia Federal (PF) e da Polícia Militar (PMPE), por meio da 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, 4º Pelotão em Fernando de Noronha e da 1ª Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

