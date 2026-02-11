Qua, 11 de Fevereiro

BRASIL

Polícia cumpre mil pedidos de prisão contra agressores de mulheres em São Paulo

Até a última atualização, as autoridades prenderam 150 condenados

Polícia cumpre mil pedidos de prisão contra agressores de mulheres em São PauloPolícia cumpre mil pedidos de prisão contra agressores de mulheres em São Paulo - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A Polícia Civil de São Paulo fez uma operação nesta quarta-feira (11) para cumprir mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo o estado.

Até a última atualização, as autoridades já haviam prendido 150 condenados pela Justiça que estavam em várias cidades paulistas.

Junto dos criminosos, a polícia apreendeu quatro armas de fogo irregulares.

“São agressores condenados que buscamos colocar atrás das grades para garantir à mulher o direito de viver livre e com segurança”, disse a delegada Cristiane Braga em nota oficial.

Esta operação, que busca uma maior segurança para o carnaval, teve início na segunda-feira (9) e hoje é o principal dia da ação policial.

