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Mundo Polícia da Bolívia intercepta ônibus com maconha destinado ao São Paulo A intervenção policial ocorreu em um posto de controle na região produtora de coca de Villa Tunari, em Cochabamba

A polícia da Bolívia interceptou um ônibus que transportava dezenas de tabletes de maconha e exibia um símbolo do São Paulo, destinado ao transporte da equipe durante sua estadia no país, informaram nesta terça-feira autoridades e a empresa.

O time brasileiro viajou à Bolívia para disputar em La Paz a partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A empresa de transporte Cosmos negou qualquer envolvimento do clube brasileiro na operação de narcotráfico frustrada pela polícia no último domingo. "Esclarecemos que toda a responsabilidade recai sobre os motoristas bolivianos. A equipe do São Paulo não usou esse ônibus, foi designado outro", diz um comunicado da empresa enviado pelo clube à AFP.

A intervenção policial ocorreu em um posto de controle na região produtora de coca de Villa Tunari, em Cochabamba. Uma foto divulgada hoje pela polícia mostra agentes e três detidos junto à carga e ao ônibus.

Cerca de 65 pacotes retangulares foram apreendidos no ônibus "com uma substância esverdeada". Após a análise química, "testaram positivo para maconha", informou a Força Especial de Luta contra o Narcotráfico.

O ônibus faria o transporte dos jogadores na cidade de Santa Cruz, onde eles se concentraram horas antes de viajar para o planalto boliviano.

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