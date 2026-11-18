Polícia das Filipinas pede indiciamento do pai de Meghan Markle
A polícia recomenda que Markle seja acusado de dois crimes de distribuição de pornografia infantil e outro pela posse do material
Um promotor regional das Filipinas disse nesta quarta-feira (18) à AFP que a polícia pediu o indiciamento do pai de Meghan Markle por suposta posse e distribuição de material de pornografia infantil.
O inquérito policial contra Thomas Markle foi apresentado na segunda-feira em Cebu, a província filipina onde se acredita que o pai da esposa do príncipe Harry viveu durante um ano, afirmou o promotor Graeme Elmido à AFP.
A polícia recomenda que Markle seja acusado de dois crimes de distribuição de pornografia infantil e outro pela posse do material.
"As denúncias serão submetidas a uma avaliação preliminar e, se as provas justificarem, Thomas Markle será intimado a responder às acusações no âmbito da investigação", acrescentou Elmido.
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O pai de Meghan Markle, com quem ela cortou todos os laços desde o casamento com Harry, foi denunciado nos Estados Unidos por suposta posse de material de abuso sexual infantil.
Agentes do FBI o detiveram na casa de repouso onde vivia na Flórida. A juíza responsável pelo caso solicitou uma avaliação psiquiátrica de Thomas Markle.
Também há investigações em curso nas Filipinas e no México, onde as autoridades revistaram um depósito supostamente alugado por ele.
No início do mês, a polícia filipina afirmou que encontrou material de pornografia infantil em três cartões de memória e um telefone celular encontrados em uma suposta antiga residência de Markle, de 82 anos.
O ministro do Interior das Filipinas, Jonvic Remulla, declarou à AFP que o país pretendia adotar "as medidas legais correspondentes" se fossem encontradas provas suficientes.