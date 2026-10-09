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repressão migratória Polícia de imigração fere a tiros dominicano em Nova York Os fatos ocorreram por volta das 16h no bairro de Marble Hill, no distrito do Bronx

Um dominicano ficou ferido por um tiro na quinta-feira (8), disparado por um agente da polícia federal de imigração (ICE) em Nova York. O migrante estava em um carro com uma criança.

Agentes realizavam uma operação "para prender um cidadão dominicano em situação irregular, condenado" em várias ocasiões, declarou à AFP um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS).

Os fatos ocorreram por volta das 16h (17h em Brasília) no bairro de Marble Hill, no distrito do Bronx.

"Durante a intervenção, um agente do ICE fez uso de sua arma de fogo e o indivíduo ficou ferido. Os agentes (...) lhe prestaram socorro imediatamente. O homem está vivo e foi levado a um hospital local", acrescentou.

Durante uma coletiva de imprensa no local dos fatos, o prefeito da cidade, Zohran Mamdani, denunciou "um incidente ultrajante".

"Os agentes do ICE cercaram o veículo do homem antes de abrir fogo. Eles vestiam coletes e máscaras que lhes cobriam o rosto. Não havia nada que permitisse identificá-los razoavelmente como agentes", afirmou.

"A rua estava lotada de famílias e crianças (...). Uma criança de cinco anos estava no banco de trás. Graças a Deus, não sofreu nenhum dano físico", declarou o prefeito.

Segundo o DHS, o indivíduo envolvido "estaria ligado à gangue dos Trinitários, a mesma que feriu brutalmente com um tiro um agente da patrulha de fronteira no ano passado".

"Esse estrangeiro em situação irregular (...) havia sido preso pela polícia de Nova York em 7 de dezembro de 2023, mas foi colocado em liberdade alguns dias depois devido às políticas irresponsáveis", disse o DHS.

A cidade de Nova York, reduto democrata, mantém uma relação tensa com a polícia migratória federal, com a qual limita ao máximo sua cooperação.

Isso não impediu uma forte intensificação da atividade da agência na metrópole desde o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca.

Negociação com Trump

Mamdani também afirmou ter tentado "negociar" por telefone com o presidente Trump e com o secretário do DHS, Markwayne Mullin, "a libertação" do homem ferido.

"Essas negociações fracassaram. Há poucos instantes, o ICE colocou o homem em um veículo descaracterizado e o levou às pressas", prosseguiu o prefeito.

A governadora do estado, Kathy Hochul, pediu às autoridades federais que esclareçam "as circunstâncias desse incidente".

À noite, opositores à polícia de imigração se reuniram no local, constatou a AFP. Depois, seguiram para as imediações do hospital onde a vítima foi atendida.

A tensão aumentou com a polícia quando alguns tentaram impedir que os carros saíssem do estabelecimento, antes de serem afastados da entrada pelas forças de segurança, que instalaram barreiras.

A organização New York Immigration Coalition, que defende os direitos dos migrantes, "exigiu uma investigação" e a divulgação das imagens das câmeras corporais usadas pelos agentes do ICE.

Em Nova York, segundo uma auditoria da cidade publicada em maio, 5.567 pessoas foram presas pelo ICE na metrópole e em seus arredores entre 20 de janeiro de 2025 e 10 de março de 2026.

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