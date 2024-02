Polícia de Los Angeles divulga vídeo de agentes atirando em homem que fez ataque com garfo

A- A+

A polícia de Los Angeles divulgou o vídeo da ação de policiais contra um homem que empunhava um garfo de plástico quando foi abordado pelos agentes, no início deste mês, em um edifício no centro da cidade. As ações de um dos policiais que participaram do incidente de 3 de fevereiro estão sob investigação para determinar se o procedimento e o uso letal da força seguiram os parâmetros da lei, informou a polícia nesta terça-feira.

O homem, que morreu em decorrência dos ferimentos, foi identificado como Jason Lee Maccani, de 36 anos. Imagens tiradas das câmeras corporais dos policiais mostram um homem encurralado por vários policiais em um prédio. Os agentes ordenam que ele se aproxime com as mãos para cima e de costas, ao que o sujeito inicialmente obedece.





Mas ele não para e continua andando com os punhos cerrados, segurando em uma das mãos um objeto que a polícia acreditava, na ocasião, ser uma chave de fenda. Nesse momento, os policiais “usaram força menos letal contra o sujeito, o que foi ineficaz”, segundo nota do Departamento de Polícia. No vídeo, o homem é visto se aproximando da polícia, quando mais tiros são ouvidos.





A polícia diz que o homem “agarrou um dos policiais e a espingarda que ele segurava, provocando um tiroteio”. Os policiais atenderam a um chamado no local depois que uma pessoa ligou para os serviços de emergência para relatar um “ataque com arma mortal” em um prédio comercial.

Segundo a ligação, o suspeito estava sob efeito de drogas ou álcool e estava “armado com uma vara ameaçando funcionários”. Quando a polícia chegou, os policiais foram informados que o suspeito estava no quarto andar, com acesso a facas e objetos de metal. Depois de ser abatido pela polícia, Maccani foi levado para um hospital próximo, onde morreu. Nenhum dos funcionários ficou ferido, informou a polícia.

