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Estados Unidos

Polícia de Nova York abre investigação interna por violência contra homem negro

Policiais foram gravados agredindo um homem negro enquanto ele não resistia à abordagem

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Aparentemente, os policiais confundiram o homem com um suspeito de narcotráficoAparentemente, os policiais confundiram o homem com um suspeito de narcotráfico - Foto: Timothy A. Clary / AFP

A chefe da polícia de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (15) a abertura de uma investigação interna em resposta à divulgação de um vídeo que mostra a prisão violenta de um homem negro em uma loja de bebidas no Brooklyn.

Gravadas com um celular, as imagens mostram dois agentes - um deles à paisana - tentando prender um homem no local. Enquanto ele está rendido no chão, é agredido no rosto e chutado.

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"A violência empregada por agentes do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) nesse vídeo é extremamente perturbadora e inaceitável", criticou no X o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. "Os agentes nunca deveriam tratar uma pessoa dessa forma. O NYPD está conduzindo uma investigação completa sobre esse incidente."

Aparentemente, os policiais confundiram o homem com um suspeito de narcotráfico e depois tentaram detê-lo na loja ontem, indicou o jornal Daily News, segundo o qual os agentes foram realocados para outras funções.

"É doloroso de ver", disse a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch. "Teremos mais a dizer a respeito à medida que a investigação avançar."

Vários protestos contra a violência policial direcionada às minorias, principalmente aos negros, ocorreram nos últimos anos nos Estados Unidos.

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