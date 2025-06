A- A+

Prisão Polícia de Pernambuco prende um dos líderes de uma facção criminosa do Maranhão Segundo a PMPE, a prisão do homem é resultado do lançamento da Operação Bicentenário, que coloca todo o efetivo policial em ação no estado durante 24 horas desta sexta-feira (27)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu, por volta das 8h da manhã desta sexta-feira (27), um homem que estava foragido do estado do Maranhão.

De acordo com a PMPE, o ele é integrante de uma facção criminosa e considerado um dos líderes do crime organizado no Maranhão, onde responde por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo, entre outros crimes.

A prisão do homem aconteceu em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), após uma troca de informações e assessoramento técnico entre as agências de Inteligência da PMPE e da PM do Maranhão.

De acordo com a PMPE, ele estava escondido na companhia da família, e foi apresentado no Denarc, da Polícia Civil, para ser colocado à disposição da Justiça.

Ainda segundo a Corporação, a prisão do homem é resultado do lançamento da Operação Bicentenário, que coloca todo o efetivo policial em ação no estado durante 24 horas desta sexta.

Mais detalhes sobre a prisão do homem serão fornecidos em breve pelo subcomandante do BOPE, major Ignácio, em coletiva de imprensa.



