Polícia de Portugal pede desculpas por considerar pais de Madeleine McCann "suspeitos" por sumiço

A polícia de Portugal pediu desculpas aos pais de Madeleine McCann pela condução da investigação sobre o desaparecimento da menina de 3 anos, num resort de Algave, nas férias de maio de 2007. Segundo a BBC, uma comitiva da cúpula do órgão viajou de Lisboa a Londres para se reunir com Kate e Gerry McCann e se retratar pela forma como a família foi tratada após o sumiço da criança.

Testemunha-chave falou pela 1ª vez

Um ex-amigo de Christian Brueckner, o principal suspeito no caso Madeleine McCann, afirmou que revelou informações cruciais à polícia de Londres em 2008, mas foi ignorado. A criança foi vista pela última vez na Praia da Luz, no Algarve, aos 3 anos, quando passava as férias com a família em 2007, em Portugal.

Helge Busching explicou como ficou a saber do passado sombrio de Brueckner ao descobrir vídeos de abusos sexuais, segundo relatou o Daily Mail. Ele disse ainda que soube da verdadeira natureza de Brueckner muito antes do desaparecimento de McCann, após ter roubado alguns vídeos cassetes e uma arma da casa de Brueckner, juntamente com um cúmplice.

Helge deixou Portugal após o desaparecimento de Madeleine, mas ao jornal alemão Bild ele contou como se cruzou com Brueckner novamente em 2008, num festival de música em Espanha. Na altura Brueckner já tinha sido condenado por crimes sexuais.

O assunto do desaparecimento de Madeleine tinha surgido em conversa e Helge disse: "De qualquer forma, não entendo como a pequena poderia ter desaparecido sem deixar rasto".

Christian tinha bebido duas ou três cervejas e disse: "Ela não gritou".

“Eu pensei, ele sabe isto. Ele tem alguma coisa a ver com isto. Mas também notou que tinha percebido e depois saiu”, relata Helge.

Busching afirmou que procurou a sede da Polícia Metropolitana de Londres em 2008 por uma linha direta dedicada a denúncias sobre o caso de Madeleine McCann.

"Liguei para a Scotland Yard em 2008. Para a linha direta da Maddie. Disse que conhecia alguém que poderia ter algo a ver com o caso e dei-lhes o nome. Mas não aconteceu nada. Nada! Nunca me ligaram de volta", disse.

