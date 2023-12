A- A+

MUNDO Polícia de Praga diz que há vários mortos em tiroteio em universidade; atirador foi morto Vídeos nas redes sociais mostram correria nas ruas. Há de dezenas de feridos no local

A polícia da República Tcheca diz ter matado atirador que protagonizou tiroteio, nesta quinta-feita, na Faculdade de Artes da Universidade Charles, localizada na Praça Jan Palach. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

“Com base nas informações iniciais que temos, podemos confirmar pessoas mortas e feridas no local”, disse a polícia no X, antigo Twitter.

As autoridades disseram que toda a praça e arredores estavam fechados.



Vídeo publicado no X mostra pessoas correndo pelas ruas



As autoridades pedem pelas redes sociais que cidadãos fiquem longe do local e permaneçam em casa.



Segundo postagem da polícia, o atirador foi 'eliminado'. Todo o edifício está sendo evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local.



Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

