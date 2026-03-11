Qua, 11 de Março

Estupro em escola

Polícia de SP investiga denúncia de estupro coletivo em escola

Crime ocorreu no final de fevereiro em um banheiro da unidade

Polícia Civil de São Paulo Polícia Civil de São Paulo  - Foto: PCSP/Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro coletivo de um estudante de 12 anos em uma escola estadual na zona norte da capital paulista. O crime teria ocorrido dentro de um dos banheiros da unidade, envolvendo alunos da idade da vítima e outros mais velhos. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como ato infracional – estupro de vulnerável no 46º DP e encaminhado para o 74º DP, responsável pela área da escola. 

A vítima e outros estudantes envolvidos devem prestar depoimento nos próximos dias.

A secretaria estadual de educação, responsável pela unidade onde ocorreu o crime, disse que realiza apuração própria, inclusive sobre a conduta da gestão.

A pasta acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos estudantes, além de enviar equipes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP), incluindo um psicólogo, para a unidade. Essa equipe acompanha e faz o acolhimento dos estudantes e professores, em ações coletivas.

