Polícia deflagra operação contra suspeitos de tráfico, homicídio e lavagem de dinheiro em Pernambuco

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (20) mira uma organização criminosa suspeita dos crimes de tráfico de drogas, homicidío e lavagem de dinheiro na cidade de Canhotinho, no Agreste do Estado.

Segundo a corporação, são cumpridos pela Operação Sinistrus um total de 14 mandados de prisão e outros 15 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e bloqueio judicial de ativos financeiros.

Além de Canhotinho, as ordens judiciais também são para endereços localizados em Garanhuns, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Bezerros, também no Agreste; São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco; Juazeiro do Norte, no Ceará; e Guanambi, na Bahia.

As investigações em torno dos suspeitos começaram em julho de 2023 e foram conduzidas pelo delegado José Eymard Coutinho, titular da 7ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico.

A Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) e o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro assessoraram as investigações.

O Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), a Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/Seap-PE) E AS Polícias Civis da Bahia e do Ceará.

