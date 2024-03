A- A+

Dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão são cumpridos nesta sexta-feira (1º) na Operação Quatro Cantos, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco no âmbito da investigação do assassinato do comerciante Rafael Gonçalves Elhimas, de 34 anos.

O crime aconteceu no Domingo de Carnaval (11 de fevereiro) em um posto de combustíveis localizado na avenida Joaquim Nabuco, no bairro do Varadouro, em Olinda, próximo a focos de folia na cidade. A vítima foi assassinada a tiros por um homem que chegou no local vestido de papangu.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é realizar a prisão dos envolvidos no homicídio. Todos os dez mandados são cumpridos em Olinda. "A investigação segue em curso e mais detalhes serão repassados em momento oportuno", informou a corporação.

Imagens de câmeras de segurança do posto registraram o momento do crime. No vídeo, é possível observar o momento em que o assassino se aproxima da vítima. O crime aconteceu dentro da loja de conveniência do estabelecimento.

O criminoso aguardou até o momento em que Rafael Gonçalves ficou de costas para escolher um item das prataleiras da loja. Neste momento, ele sacou a arma e realizou vários disparos. Em seguida, ainda fantasiado de papangu, saiu correndo do local.

A Polícia Civil não informou até o momento o motivo do assassinato. As investigações seguem em andamento.

