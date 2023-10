A- A+

NOTA FANTASMA E ZERO BOI Polícia deflagra operações contra suspeitos de lavagem de dinheiro e furto mediante fraude No total das duas, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão

Duas operações foram desencadeadas pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta terça-feira (31). No total das duas, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão.

Na primeira operação, intitulada "Nota Fantasma", a corporação mira suspeitos de integrar um bando voltado à prática de furto mediante fraude e duplicata simulada. Os seis mandados são cumpridos no Recife e na Região Metropolitana.

As investigações, que começaram em julho de 2021, são presididas pela delegada Stéphanie Almeida, adjunta da Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato (DPRE), vinculada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

O material apreendido na operação é encaminhado para o Depatri, que fica no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Já a segunda operação se chama "Zero Boi" e tem como alvos suspeitos de Crimes conta a Ordem Tributária e Relações de Consumo e Lavagem de Capitais.

Para essa operação, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. A delegada Gabrielle Nishida, titular da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deccot), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), preside a investigação, iniciada em agosto de 2021.

A Zero Boi contou com apoio da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os mandados são cumpridos no Recife e em Olinda, Jaboatão, Paudalho, Vitória de Santo Antão e Glória do Goitá.

Outros detalhes sobre as duas operações da Polícia Civil serão posteriormente divulgados.

