Polícia desarticula organização criminosa responsável por 80% dos homicídios no Litoral Sul 

Uma organização criminosa responsável por aproximadamente 80% dos homicídios do Litoral Sul de Pernambuco foi desarticulada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que expediu mandados de prisão contra três adolescentes e 11 adultos, dos quais sete já estavam presos.

Todos foram autuados por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, associação criminosa e homicídio.

As investigações, conduzidas pelo delegado Marivon Gomes, duraram dois anos e impediram que mais dois homicídios acontecessem. Nesse período, foram apreendidos cinco celulares, três pistolas, um revólver, uma espingarda, munições, maconha e cocaína, além de um carro e um caderno.

Segundo o delegado, os crimes eram cometidos para "manutenção do poder" dos traficantes nas regiões.

“Identificamos que houve uma dominância de um grupo criminoso no Litoral Sul de Pernambuco. Eram ações voltadas a manutenção desse suposto poder. Cerca de 80% dos homicídios foram cometidos por esse grupo, que atuava desde Ipojuca até São José da Coroa Grande", disse.

Mesmo detidos, sete dos 11 adultos da quadrilha seguiam contribuindo de dentro dos presídios para o aumento no número de crimes na região. De acordo com o delegado, eles usavam aparelhos celulares e também aproveitavam as visitas que recebiam para orquestrar as ações.

"A grande parte deles foi presa durante a operação, mas os que já estavam recolhidos, usavam aparelhos celulares ou visitantes", complementou.

