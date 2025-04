Polícia descarta, 'por ora', terrorismo em caso de motorista que atropelou multidão em Vancouver

A- A+

A polícia de Vancouver afirmou não suspeitar, "por ora", de um "ato de terrorismo" depois que um motorista invadiu uma festa de rua no sábado na cidade canadense, matando várias pessoas.

"Neste momento, estamos confiantes de que este incidente não foi um ato de terrorismo", disse a polícia em uma publicação no X na manhã de domingo.

Um motorista acelerou contra uma multidão que acompanhava no sábado os festejos do Dia de Lapu Lapu. Há mortos e feridos, de acordo com a polícia local, embora o número de vítimas não tenha sido detalhado.

"Várias pessoas morreram e várias outras ficaram feridas", disse a polícia de Vancouver em sua conta no X. "O condutor está sob custódia", acrescentou.

"Os nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina em Vancouver durante este momento incrivelmente difícil", publicou no X o presidente da Câmara de Vancouver, Ken Sim.

Por sua vez, o primeiro-ministro Mark Carney lamentou o ocorrido.

"Estou devastado por saber dos acontecimentos horríveis no festival Lapu Lapu, em Vancouver. Estamos todos de luto", disse.

Os festejos organizados pela diáspora filipina em Vancouver fazem referência ao herói filipino Datu Lapu-Lapu, que liderou a Batalha de Mactán em 1521, derrotando a expedição do navegador português Fernão de Magalhães.

Veja também