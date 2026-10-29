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Rio de Janeiro

Polícia descobre esquema de sonegação fiscal em empresas do varejo com débitos acima de R$ 100 mi

Agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão na capital; investigação aponta uso de empresas registradas em nome de 'laranjas' para ocultar responsáveis pelos negócios

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Polícia Civil do Rio de Janeiro descobre esquema de sonegação fiscal em empresas do varejo com débitos acima de R$ 100 mi Polícia Civil do Rio de Janeiro descobre esquema de sonegação fiscal em empresas do varejo com débitos acima de R$ 100 mi  - Foto: PCRJ/Divulgação

Policiais civis da Delegacia Fazendária (Delfaz) realizam, nesta quinta-feira (29), a primeira fase da Operação Denário, contra um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio. As investigações, conduzidas em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), identificaram débitos tributários superiores a R$ 100 milhões. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital fluminense.

De acordo com as investigações, o esquema consistiria na criação de diversas empresas registradas em nome de “laranjas”. Embora os estabelecimentos tivessem diferentes responsáveis formais, eles estariam, na prática, sob o controle de um mesmo núcleo empresarial.

Um dos principais investigados seria responsável pela criação e pelo gerenciamento das empresas, utilizando pessoas interpostas para ocultar sua participação nos negócios. Segundo a apuração, a estratégia teria como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a supressão ou redução ilegal de tributos.

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Durante as investigações, o cruzamento das informações permitiu identificar débitos tributários superiores a R$ 100 milhões vinculados ao conjunto de pessoas jurídicas associado ao grupo.

Nesta primeira fase da Operação Denário, os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam aprofundar as investigações, esclarecer a dinâmica das possíveis fraudes e identificar todos os envolvidos. As investigações continuam para apurar a extensão das irregularidades e identificar os possíveis responsáveis pelo esquema.

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