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EUROPA Polícia desocupa mais uma vez os acampamentos de protesto contra a crise imobiliária em Portugal Ao longo da madrugada de domingo, a polícia emitiu três advertências aos manifestantes para que retirassem as barracas

A Polícia de Portugal interveio neste domingo, 1º de novembro, em Lisboa e no Porto para desocupar os acampamentos de barracas, montados após manifestações de milhares de pessoas que exigiam do governo minoritário de centro-direita a retirada do projeto de lei sobre aluguéis, que, segundo denúncias, facilitaria os despejos e eliminaria os limites máximos para os novos aluguéis.

Ao longo da madrugada de domingo, a polícia emitiu três advertências aos manifestantes para que retirassem as barracas, informando-os de que poderiam permanecer no espaço aberto sem realizar protestos, conforme noticiado pelo jornal português "Expresso".

Os ativistas se recusaram a se retirar e formaram correntes humanas, com várias pessoas usando capacetes e óculos de proteção para se protegerem de uma possível intervenção policial

Por volta das 4h (hora local), a polícia fez sua última advertência e passou a organizar a intervenção com cães. Durante a remoção, foram lançados fogos de artifício e a polícia respondeu retirando rapidamente as barracas montadas, desferindo golpes com cassetetes em alguns dos manifestantes.

Assim, ocorreram várias prisões e, após quase dez minutos, as praças onde estavam instalados os acampamentos de protesto em Lisboa e no Porto estavam praticamente vazias. Em Lisboa, os manifestantes foram empurrados para praças adjacentes. No Porto, os manifestantes se reuniram posteriormente em uma avenida próxima.

Tanto em Lisboa quanto no Porto, os manifestantes foram isolados em zonas de segurança, onde a polícia os impediu de atravessar a barreira para retornar aos locais onde estavam anteriormente, enquanto seus pertences, espalhados pelas praças, foram recolhidos.

Além disso, deputados do Partido Livre e do Bloco de Esquerda estiveram presentes no protesto em Lisboa para apoiar os manifestantes e defender o direito à manifestação.

A tensão continua aumentando no país à medida que o Parlamento debate o Orçamento para 2027, uma discussão que será profundamente marcada pelo mal-estar social, especialmente devido aos distúrbios e às intervenções policiais registradas nos últimos dias.

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