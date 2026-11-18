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Pernambuco Polícia detalha atuação de organização criminosa desarticulada na operação Capital Reverso Operação, que apreendeu carros de luxo, uma cadeira gamer de R$ 30 mil e até um macaco, foi executada na última terça-feira (17)

Mais detalhes sobre a operação Capital Reverso foram repassados na manhã desta quarta-feira (18) pelo delegado Ney Luiz, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (1ª DPRN). A operação, que apreendeu carros de luxo, uma cadeira gamer de R$ 30 mil e até um macaco, foi executada na última terça-feira (17).

As informações foram repassadas durante coletiva de imprensa realizada na sede da Polícia Civil, no Centro do Recife.

De acordo com o delegado, a investigação conseguiu identificar que a quadrilha mantinha um complexo sistema de blindagem patrimonial para ocultar seus lucros advindos do tráfico. Sendo um grupo criminoso bem estruturado, que contava inclusive com divisão de tarefas.

"Existia um núcleo desse grupo criminoso, que a gente denominou como operacional, que eram os responsáveis por vender drogas nas comunidades e repassar os recursos para as lideranças através de empresas fictícias. Realizamos diligências nesses locais e comprovamos que não havia qualquer atividade operacional dessas empresas nos locais que eram indicados como as sedes físicas", detalhou Ney Luiz.

A polícia conseguiu comprovar após as investigações que os valores movimentados de forma ilícita pelo grupo ao longo de cerca de 2 anos gira em torno de R$ 80 milhões.

"Demos o nome dessa operação de Capital Reverso porque o objetivo era exatamente reverter em favor do estado esses recursos movimentados por essas organizações criminosas e pudéssemos utilizá-los para o combate ao tráfico de drogas", afirmou o delegado.

O gestor da 1ª DPRN comentou ainda que a operação é o resultado de uma mudança na estratégia de execução das operações:

"Observamos ao longo dos anos que o combate ao tráfico de drogas e as políticas de combate ao tráfico não seriam tão eficientes porque o foco anteriormente não era a prisão dessas lideranças, nem mesmo a descapitalização. As operações eram focadas em comunidades, com prisões de pequenos traficantes que observamos que, na verdade, não era ressocializados no sistema penal. Voltavam para as ruas mais fortalecidos e fortalecendo também os grupos criminosos", explicou o oficial.

Com a mudança na estratégia da polícia, o foco das investigações e operações passa a ser investigar e prender as lideranças dos grupos criminosos e, principalmente, descapitalizá-los. "Conseguimos retirar deles os recursos financeiros que utilizam para se fortalecerem, para adquirirem mais armas de fogos, para corromper agentes", disse Luiz.

Durante a deflagração da operação na terça-feira (17), foram cumpridos nove mandados de prisão, além da prisão em flagrante de duas pessoas. Entre os presos estão duas lideranças do grupo.

"O casal líder desse grupo criminoso conseguiu se evadir antes da operação. Mas ela foi feita em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conseguiu localizá-los", contou o delegado.

"Ele foi alvo de uma operação da Delegacia Cibernética há alguns anos. Ele participava de um esquema criminoso de pirataria de TV por assinatura. Fizemos diversas pesquisas para entender se havia vínculo entre essa investigação e o tráfico de drogas, mas a princípio não há", completou.

Segundo a polícia, três mulheres estão foragidas no estado do Paraná, incluindo mãe e filha que forneciam suas contas para que os valores fossem movimentados. "Inclusive, o veículo Porsche que foi apreendido estava no nome de uma de uma dessas mulheres", disse Ney.

Durante o cumprimento dos 22 mandados de busca diversos bens patrimoniais dos investigados foram apreendidos. A polícia apreendeu armas de fogo, um quantitativo não informado de maconha e cocaína, além de diversos carros de luxo. Entre eles a Porsche, uma BMW e uma Ferrari.

"Eu aproveito para pedir à sociedade que qualquer um que tiver informações sobre essa Ferrari, que entre em contato com a polícia. Pode ligar para o 190. É um veículo de luxo, que custa cerca de 4 milhões, e eu creio que há poucas delas aqui no Estado", pediu o delegado.

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