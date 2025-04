Polícia detalha prisão de homem por homicídio e ocultação de cadáver de ex-funcionário

A- A+

O Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) divulgou, na manhã desta segunda-feira (28), a prisão de um homem que é médico cirurgião, sargento da Polícia Militar e garimpeiro, de 46 anos, na última quarta-feira (23). O PM é suspeito do homicídio qualificado e ocultação do cadáver de um ex-funcionário.

A prisão foi divulgada durante coletiva de imprensa na Sede Administrativa da Polícia Civil de Pernambuco, na Boa Vista, na área central do Recife, pelo delegado Tenório Neto, titular do GOE.

Também participaram da coletiva o delegado Ivaldo Pereira, gestor da Diresp, e a delegada Vanessa Bastos, também do GOE.

Delegada Vanessa Bastos; delegado Ivaldo Pereira, gestor da Diresp, e delegado Tenório Neto, titular do GOE | Foto: PCPE/Divulgação

Homem foi preso em flagrante

O homem foi preso em flagrante na última quarta (23), quando retornava para casa, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, de um plantão na cidade de Terra Nova.

De acordo com o GOE, o acusado, além de médico cirurgião e Sargento da Polícia Militar do Ceará, é dono de um garimpo no Sertão pernambucano.

Ao ser abordado pela equipe de policiais do GOE, para dar cumprimento ao mandando de prisão temporária de 30 dias, expedido pelo juíz da Comarca de Salgueiro, dentro do veículo, uma caminhonete Fiat Toro de cor azul, foi encontrada uma Espingarda calibre 12 sem registro.

Por conta da espingarda irregular, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a audiência de custódia, em Salgueiro.

Na audiência, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o suspeito foi encaminhado para o presídio militar de Fortaleza, no Ceará, onde estava lotado como Sargento da Polícia Militar e já respondia a um inquérito administrativo. No local, ele também deve cumprir o mandado de prisão temporária de 30 dias.

Segundo o GOE, o homem exercia grande influência na área e, devido ao poder e reconhecimento, afirmava constantemente aos funcionários que qualquer um que tentasse acioná-lo judicialmente, seria “corrigido”.

"Ele dizia que nenhum funcionário dele poderia colocá-lo na justiça, esses são os rumores, porque se o fizessem ele simplesmente resolveria da forma que ele achasse que deveria resolver. E assim foi", afirmou Tenório Neto.

O crime

De acordo com o delegado do GOE, Tenório Neto, a vítima, Reginaldo Gomes Barbosa, de 40 anos, que trabalhou dirigindo um caminhão para o garimpo, havia procurado a Justiça do Trabalho após a demissão em busca dos direitos trabalhistas.

Mesmo com as ameaças, Reginaldo levou à frente a demanda e, em 24 de julho de 2024, logo após uma audiência com a Justiça do Trabalho, foi sequestrado na saída do fórum pelo ex-patrão.

"Cerca de 10 minutos depois [de saírem da audiência] ele segue esse empregado, de posse de uma arma de fogo, obriga ele a entrar no carro dele e desaparece com esse empregado", contou o delegado.

No dia seguinte, a esposa da vítima, que estava ciente das ameaças, procurou o fórum para avisar que Reginaldo não havia voltado para a casa e havia desaparecido após a audiência. O fórum acionou a Polícia Federal, que contatou a Delegacia de Policia Civil local, alocando a denúncia ao GOE.

Cerca de 10 dias após o desaparecimento, em 2 de agosto, o corpo de Reginaldo foi encontrado parcialmente carbonizado, na cidade de Jardim, no Ceará.

"Fizemos pesquisas de corpos que poderiam estar naquele raio [distância] e, através da inteligência e de técnicas de investigação, a gente conseguiu localizar um corpo carbonizado. Imediatamente entramos em contato com a Polícia Civil do Ceará, mais precisamente com o delegado do município de Jardim, que reforçou que realmente acharam um corpo, carbonizado. Foi feito um exame de DNA com, a ossada e com a filha do Reginaldo, que confirmou a identidade", detallhou Tenório.

Segundo a polícia, o suspeito agiu sozinho, desde o sequestro até a ocultação do cadáver.



"Concluimos, no inquérito, que ele agiu sozinho, até pelo período de tempo. Ele chega ao fórum só, na saída, aborda a vítima sozinho, desce do carro, a gente tem essa imagem, ele desce do carro e aponta a arma. A vítima ainda tenta se desvencilhar, mas é arrebatada. Ele fez tudo sozinho", concluiu o delegado.

