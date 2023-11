Polícia diz que homem vestido de palhaço disparou tiros em Olinda; página online acusa policiais

Disparos de arma de fogo na comunidade Portela, no bairro de Jardim Brasil, em Olinda, na noite da última segunda-feira (30), levantaram dúvidas entre duas versões apresentadas. Uma pela polícia e outra por moradores da área. Um homem de 21 anos, que não teve a sua identidade revelada, foi atingido na região das costas e não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a versão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), "foi gerada uma ocorrência relativa a uma tentativa de homicídio que ocorreu próximo ao terminal de Jardim Brasil. A vítima do fato relatou que após a sua saída da academia, sofreu a tentativa proveniente de disparos de arma de fogo. Antes do ocorrido, a vítima disse ter tido conhecimento que iria acontecer uma brincadeira através das redes sociais, informações estas, vinculadas à figura de um influenciador digital. Mediante os dados obtidos até o momento, estão sendo tomadas providências para localizar o agressor e impedir que novas cenas como essa se repitam".

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse ter iniciado investigações sobre o episódio. Ainda segundo informações repassadas pela corporação à reportagem, "segundo relatos iniciais, a vítima conduzia uma moto junto com um amigo, quando um desconhecido com vestimentas de palhaço, efetuava disparos na localidade. Ao tentarem fugir, a vítima acabou sendo atingida por disparos de arma de fogo nas costas. As investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do crime".

No aplicativo Instagram, a página 'Fofão do Mal' (@fofao_do_mal) é responsável por compartilhar o cronograma de quando as brincadeiras acontecerão, a fim de mobilizar as crianças da região na data e no horário indicados.

Por meio desse espaço, os organizadores da ação afirmaram que, apesar de planejado, o encontro com as crianças na noite do tiroteio não aconteceu, e que os disparos foram feitos por três homens, sendo dois com fardas da Polícia Militar.

"Postamos que iríamos lá brincar às 22h. A comunidade se encheu de crianças para ver a gente brincando e tirar foto. Estávamos em casa ainda, nos preparando para sair quando, por volta das 22h40, uma menina nos avisou aqui no Instagram que rolou tiro lá na comunidade. Resolvemos não ir mais, e ainda postamos uma nota. Não fomos nós que atiramos. O intuito da gente era brincar, não fazer malvadeza com alguém. Temos todas as provas de que não fomos nós. Quando a gente iria para gravar com as crianças, aconteceu o acontecido (sic). Nenhum momento postei ameaçando ou algo, só postei que iria chegar lá para brincar com o pessoal, quando três polícias (sic), dois de capuz com a farda da Polícia Militar e um gordinho barbudo sem farda e camisa regata chegaram efeturando disparos contra a comunidade. Quem estava na hora, sabe que quem efetuou os disparos foram três policiais", traz a página.