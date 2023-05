A- A+

RIO DE JANEIRO Polícia diz que Jeff Machado morreu estrangulado com fio de metal por produtor e garoto de programa Segundo a polícia, motivo do crime foi financeiro

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros do Rio de Janeiro indiciou o produtor Bruno Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva pela morte do ator Jeff Machado. Para a polícia, os dois premeditaram o crime. Jeff foi asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba, colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste.



Segundo as investigações Bruno teria matado Jeff, após aplicar um golpe por motivos financeiros. A polícia identificou que Bruno conheceu Jeff no período da pandemia e que já naquela época pediu R$ 20 mil ao ator sob a promessa de um papel em novela.

Quando as investigações começaram, em fevereiro, Bruno informou aos familiares de Jeff que estava com as chaves da casa e do carro do artista, marcando um encontro com Diego Machado, irmão da vítima. Ao chegarem lá, encontraram uma casa bagunçada, com mau cheiro e com aspecto "revirado".

De acordo com relatos, o produtor explicou estar com as chaves a pedido de Jeff que, a princípio, estaria em São Paulo a trabalho. Ele estaria encarregado de cuidar do local, mas, pelo vídeo, é possível notar certo abandono. Ao entrar na casa, Diego observa de início o mau cheiro do espaço.

Ao entrarem na suíte onde Jeff dormia, perceberam que itens de higiene e roupas do ator estavam intactos, o que não condizia com a suposta viagem feita. Uma mulher que aparece no vídeo e não é identificada, ressalta: "não tem nenhum cabide vazio".

No banheiro, Diego observa a presença da escova de dentes, desodorante, toalha, chinelo e produtos de cabelo de Jeff ainda em uso: "Shampoo dos cabelos dele que ele não vive sem estão aqui. Isso significa que ele ia voltar".

O advogado João Maia, responsável pela defesa de Bruno Rodrigues, afirmou que até ontem (terça-feira) não havia sido informado sobre o andamento das investigações. Nesta quarta-feira, ele pediu a vista dos autos do inquérito. Veja a íntegra da nota:

"A defesa informa que esteve ontem em sede policial em busca de atualização de informações. Ao sair da delegacia foi questionada sobre eventual pedido de prisão, o que era de seu desconhecimento. No entanto, ao longo do dia a informação ganhou força na imprensa, e a defesa confirmou que há representação policial requerida à Justiça. Imediatamente, esta defesa pleiteou vista dos autos e prazo para se manifestar sobre o pedido policial. Igualmente, protocolou pedido junto ao Ministério Público para despachar, aguardando posicionamento daquele órgão. Após tomar pleno conhecimento do pedido e de seus fundamentos fará um pronunciamento."

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro. A família, natural de Araranguá, em Santa Catarina, viajou para o Rio e fez registro do desaparecimento no dia 4 de fevereiro. O ator foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado e acimentado a dois metros de profundidade no quintal de uma casa em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

