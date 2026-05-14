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MUNDO Polícia do Equador prende líder da organização criminosa que controlava Quito O governo de Daniel Noboa lançou uma ofensiva com toques de recolher noturnos

A polícia do Equador prendeu, nesta quinta-feira (14), um líder da organização Los Lobos, que controlava o narcotráfico, extorsões e outros crimes em Quito, em uma operação comandada pelo ministro do Interior, John Reimberg, e registrada pela AFP.

O governo de Daniel Noboa lançou uma ofensiva com toques de recolher noturnos, estados de exceção e militares nas ruas para tentar controlar dezenas de organizações criminosas vinculadas a cartéis internacionais.

Em meio à medida que proíbe a circulação de civis, dezenas de policiais de unidades de elite se deslocaram por ruas desertas rumo ao sul da capital para prender, em uma residência, Eduardo Gómez, conhecido como Gordo Paúl.

"É o criminoso mais perigoso que temos aqui, na cidade de Quito", disse o ministro Reimberg à imprensa, protegido por um colete à prova de balas.

Los Lobos tem vínculos com o cartel mexicano Jalisco Nueva Generación e, em poucos anos, emergiu como uma das organizações mais poderosas do país, com milhares de integrantes, segundo o InSight Crime.





No momento da detenção, Gómez estava com sua companheira, que também foi presa e que, segundo as autoridades, era responsável pelo gerenciamento da logística da organização dedicada ao tráfico de drogas, extorsões, sequestros e mineração ilegal de ouro.

Após a operação de busca e apreensão, Gordo Paúl foi apresentado algemado e sem camisa, mostrando suas tatuagens, como a de um leão, que representa o grupo Los Choneros. Los Lobos surgiu como uma dissidência dessa organização e depois se tornou seu pior inimigo.

A operação incluiu 22 buscas e apreensões e resultou em 15 presos.

Apesar das políticas de linha dura de Noboa e do apoio do governo dos Estados Unidos, a violência não dá trégua no Equador.

No ano passado, foi o país mais perigoso da América do Sul, com 51 assassinatos para cada 100.000 habitantes, segundo o InSight Crime.

Pelo Equador, estrategicamente posicionado no Pacífico oriental, circulam 70% da cocaína de seus vizinhos Colômbia e Peru, os maiores produtores mundiais dessa droga.

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