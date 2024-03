A- A+

Polícia do Haiti ataca reduto de gangue liderada por 'Barbecue' Operação ocorreu nos arredores de Porto Príncipe

A Polícia Nacional do Haiti realizou uma operação no reduto da gangue liderada por Jimmy Chérizier, o "Barbecue", nos arredores de Porto Príncipe, na qual várias pessoas morreram, informou neste sábado um porta-voz do sindicato da polícia.

A operação, que ocorreu na sexta-feira à tarde, foi realizada por várias unidades da Polícia Nacional no distrito de Bas Delmas e tinha como objetivo desbloquear uma via, afirmou Lionel Lazarre, coordenador do Sindicato Nacional da Polícia Haitiana (Synapoha).

Uma fonte da Autoridade Portuária Nacional também indicou à AFP que a polícia estava tentando recuperar o controle do principal terminal de Porto Príncipe no sábado de manhã, diante de um novo ataque de criminosos que saquearam diversos contêineres.

A Caribbean Port Services S.A., que opera o porto da capital, havia anunciado em 7 de março a suspensão de suas atividades devido a "problemas de ordem pública", indicando que havia sido alvo de "atos maliciosos de sabotagem e vandalismo desde 1º de março.

Porto Príncipe tem sido palco de uma onda de violência por parte de gangues criminosas nas últimas semanas e a situação ainda era "explosiva" na sexta-feira, segundo a ONU, enquanto os haitianos aguardam a criação de um conselho presidencial de transição após o anúncio da renúncia do controverso primeiro-ministro Ariel Henry.

As gangues controlam áreas inteiras do Haiti, incluindo 80% da capital, e são acusadas de homicídios, roubos, estupros e extorsões mediante sequestros.

