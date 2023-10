A- A+

MUNDO Polícia do Irã prende o assassino do cineasta Dariush Mehrjui Cineasta Dariush Mehrjui e sua esposa foram esfaqueados nesse final de semana

A polícia iraniana anunciou que prendeu o "principal assassino" do cineasta Dariush Mehrjui, que foi esfaqueado ao lado da esposa no fim de semana.

O diretor, de 83 anos, representante do novo cinema iraniano, e sua esposa, Vahideh Mohammadifar, roteirista de 54 anos, foram assassinados no sábado em sua residência em Karaj, ao oeste de Teerã.

"O principal assassino, que estava entre as pessoas detidas pela polícia, foi identificado após exames da perícia e interrogatórios", informou a agência Tasnim.

"Os interrogatórios prosseguem para identificar os cúmplices e esclarecer as circunstâncias do assassinato", acrescentou a agência.

A polícia havia anunciado a detenção de 10 pessoas durante a investigação, informou na terça-feira o site Mizan Online, a agência de notícia do sistema judicial iraniano, sem revelar mais detalhes.

Dariush Mehrjui dirigiu "A Vaca" (1969), um dos primeiros filmes do chamado novo cinema iraniano, com o qual recebeu o prêmio do júri no Festival de Veneza em 1971.

Mehrjui e a esposa foram enterrados nesta quinta-feira na ala dos artistas do cemitério Behesht-e Zahra, ao sul de Teerã, segundo a agência estatal de notícias IRNA.

Figuras importantes da indústria cinematográfica iraniano, incluindo os diretores Jafar Panahi e Massoud Kimiai, compareceram ao funeral de Mehrjui e sua esposa na quarta-feira.

O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, descartou qualquer "vínculo entre o assassinato de Mehrjui e os assassinatos em série" de intelectuais dissidentes cometidos em novembro de 1998 pelo serviço secreto do país.

Os crimes de 1998 foram atribuídos pelo governo a "elementos fora de controle" do ministério da Inteligência, que foram condenados a penas de prisão - alguns deles à prisão perpétua.

