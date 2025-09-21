Dom, 21 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo20/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Paquistão

Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans na estrada de Karachi

Informação foi divulgada pelo chefe de polícia de Karachi, Javed Ahmed Abro

Reportar Erro
Polícia investiga mortesPolícia investiga mortes - Foto: Pixabay/Reprodução

A polícia paquistanesa encontrou neste domingo (21) os corpos, "com várias marcas de tiros", de três mulheres trans à beira de uma estrada, em um país onde a violência contra esta comunidade é frequente.

A informação foi divulgada pelo chefe de polícia de Karachi, Javed Ahmed Abro, responsável pela polícia de Karachi.

“Estamos confirmando as identidades. Ainda é muito cedo para determinar a motivação dos assassinatos”, disse o policial.

Leia também

• Atos contra PEC da Blindagem e anistia ocorrem neste domingo (21) em todo Brasil

• Odete morre? E Marco Aurélio, dará sua célebre 'banana' para o Brasil? Veja o que os atores esperam

• Diferentemente de 2024, Brasil deixa EUA de fora de evento sobre democracia em NY

Os corpos foram encontrados pouco depois da meia-noite de domingo no bairro de Memon Goth, em Karachi.

O ministro chefe da província de Sindh tentou à polícia "prender imediatamente os assassinos".

“As pessoas transgênero são específicas de um segmento vulnerável da sociedade. Todos devem demonstrar dignidade e respeito”, acrescentou em um comunicado.

A Anistia Internacional denuncia um aumento preocupante da violência contra pessoas transgênero no Paquistão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter