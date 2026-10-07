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Crime Polícia do Rio investiga perfis que anunciam carros de luxo roubados a preços baixos no TikTok A investigação apura uma suposta ligação dos perfis com o Comando Vermelho. Um dos indícios, diz a polícia, seria uma bandeira vermelha que aparece em diversas publicações

A Polícia Civil do Rio investiga perfis com milhares de seguidores no TikTok que anunciam carros roubados de luxo abaixo do preço de mercado. Vinte e uma contas foram identificadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP). Entre as ofertas, a que o portal g1 teve acesso, um Audi Q8 2019 a R$ 15 mil, 20 vezes abaixo do valor médio cobrado na venda regular, R$ 300 mil.

Chama a atenção ainda um Corolla 2022, da Toyota, e Jeep Compass Sport 2024 à venda por R$ 8,5 mil. Ambos passam de R$ 100 mil no mercado formal.

A investigação apura uma suposta ligação dos perfis com o Comando Vermelho. Um dos indícios, diz a polícia, seria uma bandeira vermelha que aparece em diversas publicações.

Bloqueio e banimento das contas

De acordo com o delegado responsável pelas apurações, Thiago Neves Bezerra, titular da DRFA-CAP, os perfis são mantidos ativos por curtos períodos, entre 30 e 60 dias. Quando a polícia solicita a preservação de dados para o aprofundamento das investigações, a plataforma, inicialmente, bloqueia o a conta e, posteriormente, faz o banimento.

Há, porém, um desafio para identificar as pessoas por trás desses perfis, já que os dados cadastrais incluem e-mails falsos ou em nome de terceiros, inclusive residentes de outros estados. Alguns deles sem conhecimento da utilização indevida de suas informações e sem vínculos com a organização criminosa, diz o delegado. Entre os dados usados, estão telefones dessas vítimas como chave PIX.

"Os pagamentos já identificados na operação se deram através de contas de terceiros. O vendedor, mediante conivência de algumas pessoas, utilizava as contas destas para dificultar a real identificação do vendedor. Entretanto, através da análise de dados, com autorização judicial, foi possível identificar os recebedores dos valores, inclusive compradores", diz o delegado.

As investigações foram iniciadas em 27 de agosto de 2026 e fazem parte da Operação Sinal Oculto, que já efetuou uma prisão em flagrante e cumpriu um mandado de prisão. A ação cumpriu ainda 11 mandados de busca e apreensão, coletando 19 celulares, 2 veículos, 8 máquinas de cartão, 2 pen-drives e outros materiais.

O que diz o TikTok

Em nota, o TikTok diz que as contas foram removidas. Reforça que suas diretrizes não permitem conteúdos que promovam crimes que possam causar danos a pessoas, animais ou bens, sendo proibido na plataforma promover roubo ou destruição de propriedade e compartilhar instruções sobre como cometer crimes.

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