Polícia dos EUA mata brasileiro com quatro tiros após família pedir atendimento de saúde mental
Os agentes atiraram várias vezes em Guimarães
Policiais de Powder Springs, nos Estados Unidos, mataram um brasileiro durante um atendimento relacionado a situação de saúde mental. Segundo as autoridades, a vítima foi baleada após ter sacado uma arma. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6), pela CBS News.
Ainda de acordo com a rede de televisão americana, os agentes atiraram várias vezes em Guimarães. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
O Departamento de Investigação da Geórgia (GBI na sigla em inglês) disse que os oficiais atenderam a uma solicitação para "prestar assistência em um incidente vinculado à saúde mental" e localizaram Gustavo Guimarães, de 34 anos, morador de Acworth. As circunstâncias da abordagem não foram divulgadas.
A ocorrência foi registrada por volta das 21h de terça-feira (3), em um shopping center no quarteirão 3000 da New MacLand Road.
"Reconhecemos que situações envolvendo crises de saúde mental são incrivelmente difíceis para todos os envolvidos, e nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos do indivíduo neste momento difícil", escreveu o Departamento de Polícia de Powder Springs no Facebook.
O GBI alegou ainda que irá investigar o caso. Após a conclusão, o processo será encaminhado ao Ministério Público do Condado de Cobb para análise. Segundo a CBS, é o 16º tiroteio envolvendo policiais na Geórgia este ano - sendo que oito foram fatais.