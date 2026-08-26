Polícia dos EUA prende homem com guilhotina em caminhonete em Washington
Caminhonete estava estacionada em local proibido, em uma rua próxima aos edifícios da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Capitólio
A polícia dos Estados Unidos prendeu um homem que transportava uma guilhotina na caçamba de sua caminhonete em Washington, informou a corporação.
O homem, de 35 anos, identificado como Philan-Tam-Duy Le, foi detido na terça-feira (25) e acusado de "portar uma arma perigosa", informou a Polícia do Capitólio dos Estados Unidos em um comunicado.
A caminhonete estava estacionada em local proibido, em uma rua próxima aos edifícios da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Capitólio, no momento da prisão.
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A polícia informou que apreendeu a guilhotina. O homem morava na Califórnia, no oeste do país, e dirigiu até a capital americana, segundo a mesma fonte.
"Os investigadores estão analisando o histórico do suspeito para saber mais sobre o motivo de sua viagem a Washington", acrescentou a polícia.