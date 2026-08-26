Qua, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INTERNACIONAL

Polícia dos EUA prende homem com guilhotina em caminhonete em Washington

Caminhonete estava estacionada em local proibido, em uma rua próxima aos edifícios da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Capitólio

Reportar Erro
Policiais do Capitólio notaram a caminhonete estacionada ilegalmente e, posteriormente, prenderam o suspeitoPoliciais do Capitólio notaram a caminhonete estacionada ilegalmente e, posteriormente, prenderam o suspeito - Foto: Polícia do Capitólio dos EUA/Divulgação

A polícia dos Estados Unidos prendeu um homem que transportava uma guilhotina na caçamba de sua caminhonete em Washington, informou a corporação.

O homem, de 35 anos, identificado como Philan-Tam-Duy Le, foi detido na terça-feira (25) e acusado de "portar uma arma perigosa", informou a Polícia do Capitólio dos Estados Unidos em um comunicado.

A caminhonete estava estacionada em local proibido, em uma rua próxima aos edifícios da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Capitólio, no momento da prisão.

Leia também

• Trump diz acreditar que líder iraniano Khamenei continua vivo

• Trump diz que diretor da CIA realizou missão de 'semirrotina' em Moscou

• Fluxo de petróleo em Ormuz segue alto e medidas contra o Irã estão funcionando, diz Trump

A polícia informou que apreendeu a guilhotina. O homem morava na Califórnia, no oeste do país, e dirigiu até a capital americana, segundo a mesma fonte.

"Os investigadores estão analisando o histórico do suspeito para saber mais sobre o motivo de sua viagem a Washington", acrescentou a polícia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter