Polícia e Procuradoria britânicas "em contato" após documentos comprometedores para Andrew

Novos documentos que indicariam que o ex-príncipe Andrew transmitiu documentos confidenciais a Jeffrey Epstein vieram à tona nesta quarta-feira (11), levando a Procuradoria a informar que está "em contato" com a polícia sobre as suspeitas.

Segundo um e-mail dirigido ao financista e criminoso sexual americano, datado de 24 de dezembro de 2010, o ex-príncipe enviou "um relatório confidencial" sobre oportunidades de investimento no Afeganistão.

Andrew, atualmente afastado da vida pública, era então representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, cargo que ocupou entre 2001 e 2011.

O e-mail se soma a outros documentos, também incluídos nos arquivos Epstein, que sugerem que, em 2010, o ex-príncipe enviou ao financista relatórios sobre viagens de trabalho realizadas à China, Singapura e Vietnã.

A polícia regional de Windsor, onde Andrew residia até a semana passada, informou que está "examinando essa informação" sobre Andrew Mountbatten-Windsor, como deve ser chamado após ter sido destituído de todos os títulos aristocráticos.

Os documentos se somam às acusações de agressão sexual apresentadas contra o ex-príncipe por Virginia Giuffre, que morreu em 2025.

Uma segunda mulher afirmou posteriormente, por meio de seu advogado, que Epstein a enviou à Inglaterra em 2010 para manter relações sexuais com o ex-príncipe.

Outro advogado americano declarou que uma de suas clientes relatou que Epstein e o ex-príncipe a forçaram a manter relações sexuais durante uma festa na Flórida, em 2006.

Em um comunicado incomum divulgado na segunda-feira sobre o caso Epstein, o rei Charles III afirmou que cabe ao irmão "responder às acusações".

A polícia não indicou quanto tempo poderá levar para decidir se dispõe de elementos suficientes para abrir uma investigação formal sobre Andrew.

Segundo o procurador-geral do Reino Unido, Stephen Parkinson, os advogados do Ministério Público e a polícia de Windsor "estão em contato" e "sem dúvida" se consultarão sobre o caso, se necessário.

A Procuradoria também está em contato com a polícia de Londres na investigação aberta sobre Peter Mandelson, ex-embaixador britânico em Washington, suspeito de ter transmitido documentos confidenciais a Epstein.

As trocas de e-mails entre Epstein e Mandelson mostravam amizade, transações financeiras, fotos privadas, além de indícios de que o diplomata britânico compartilhou informações confidenciais com o financista há quase duas décadas.

