Recife Polícia encontra arma de fogo dentro do carro do ex-PM assassinado em Boa Viagem, nesta segunda (17) Heleno José do Nascimento Júnior, mais conhecido como Júnior Black, foi alvejado com tiros de fuzil

Peritos do Grupo Especializado em Perícia de Homicídios (GEPH) da Polícia Científica de Pernambuco encontraram uma arma de fogo dentro do carro onde um ex-policial militar do Estado foi assassinado, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Heleno José do Nascimento Júnior, mais conhecido como Júnior Black, foi alvejado com tiros de fuzil na tarde desta segunda-feira (17).

Em meio aos disparos, uma mulher de 54 anos que passava pelo local acabou atingida por uma bala perdida. Ela não resistiu.

O veículo com o ex-PM estava estacionado na rua Dr. João Guilherme Pontes Sobrinho, próximo ao restaurante Bode do Nô.





