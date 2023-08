A- A+

POLÍCIA Polícia encontra arma do vice-prefeito de Olinda ao prender homem que roubou casa de juíza no Recife No dia do crime, ele e outros criminosos obrigaram reféns a fazer Pix para conta apontada

O homem suspeito de roubar a casa de uma juíza do Trabalho, no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, em junho, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco na última sexta-feira (11).

Evidências investigadas pela corporação indicam que ele, de 22 anos de idade, também teria participação no assalto à residência da cantora e apresentadora Michelle Melo.

No cumprimento do mandado de prisão, os policiais encontraram uma pistola Glock G17, carregador e 15 munições de calibre 9 mm. Segundo a Polícia Civil, apurou-se que a arma pertence ao vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, que teve a casa invadida por homens armados em 29 de julho.

"Além da arma, também foi encontrada uma mochila marrom de sua propriedade [do vice-prefeito] em poder do acusado", disse a polícia.

O homem e três comparsas invadiram a casa da juíza e fizeram quatro reféns. As vítimas foram obrigadas a realizar Pix para uma conta apontada pelos autores.

As vítimas, dois homens com 63 anos e 38 anos, e duas mulheres com 51 e 18 anos, foram abordadas após o rendimento de uma pessoa da casa, que estava fazendo jardinagem. Após conseguirem os Pix, os quatro homens que invadiram a casa saíram do local levando celulares, aparelho de DVD e alianças.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 11ª Vara Criminal e corresponde ao crime na casa da juíza. As investigações foram coordenadas pela equipe da 16ª Delegacia de Água Fria, na Zona Norte da capital pernambucana, sob a responsabilidade do delegado Mário Melo.

Outros detalhes sobre o investigado serão repassados em coletiva de imprensa, marcada para a manhã desta segunda-feira (14), no Recife.

