Polícia encontra dois bebês mortos em congelador na França
A mãe foi presa na quarta-feira, perto de Paris
A polícia francesa deteve uma mulher de cerca de 50 anos depois que dois bebês recém-nascidos foram encontrados mortos no congelador de uma casa no leste da França, informaram nesta quinta-feira (12) fontes próximas ao caso à AFP.
Segundo uma fonte, um homem alertou a polícia na terça-feira sobre a descoberta do corpo de um recém-nascido no congelador de sua residência na cidade de Aillevillers-et-Lyaumont.
Ao chegar ao local, a polícia encontrou o corpo de um segundo bebê.
Leia também
• França aposta em setor nuclear para abandonar combustíveis fósseis
• Tempestade deixa um morto e cerca de 900 mil casas sem luz na França
• Terceiro bebê morre na França após consumir leite suspeito de contaminação
As suspeitas recaíram rapidamente sobre a mãe, que havia deixado a casa sem aviso prévio. Ela foi presa na quarta-feira perto de Paris.
Ao que tudo indica, a mulher tem nove filhos de dois relacionamentos diferentes.
O prefeito de Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, disse estar chocado com a descoberta.
"É um vilarejo pequeno, de 1.500 habitantes. Sempre pensamos que essas coisas acontecem em outros lugares", afirmou à AFP. "Estamos atônitos", acrescentou.
Sobre o casal, Tramesel disse que "vivem no vilarejo há cerca de 20 anos, mas não trabalham aqui" e são muito reservados.
Em 2022, dois bebês recém-nascidos foram encontrados no congelador da casa de uma mulher no sul da França. Em 2015, cinco corpos foram localizados em um caso semelhante, no qual a mãe foi condenada a oito anos de prisão.
Outro caso que marcou a história judicial francesa foi o de Véronique Courjault, condenada a oito anos de prisão em 2009 por matar três de seus filhos recém-nascidos.