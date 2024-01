A- A+

BREJO DA MADRE DE DEUS Polícia encontra droga escondida em telhado e prende dois suspeitos em ponto de tráfico no Agreste Suspeitos foram encaminhados à delegacia por policiais do 24º Batalhão

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos por policiais militares do 24º Batalhão, na terça-feira (30), em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, localizada a cerca de 200 quilômetros do Recife.

Segundo a Polícia Militar, foram encontradas drogas escondidas entre o gesso e telhado da casa, localizada no distrito de São Domingos, que funcionava como um ponto de tráfico.

A PM informou que os militares realizavam policiamento motorizado quando visualizaram os homens em frente à residência. "Eles mostraram nervosismo ao notar a presença da viatura e tentaram fugir para o interior da residência, mas acabaram alcançados, portando uma porção de maconha", disse a corporação.

Os dois homens também foram questionados sobre mais drogas e, segundo a polícia, acabaram revelando o esconderijo, entre o gesso e o telhado da casa. "Lá, a equipe apreendeu 129g de cocaína, 536g de maconha, uma balança de cozinha, um celular com queixa de roubo e R$ 300 em espécie", completou a PM.

Os envolvidos e todo o material foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste do Estado, para a tomada das providências legais cabíveis.

Veja também

medicamentos OMS alerta para escassez de remédios e aumento de falsificações