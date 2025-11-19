A- A+

CRIME ORGANIZADO Polícia faz operação contra o Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro Foram apreendidos dois fuzis, dois artefatos explosivos e uma pistola

As polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro realizam desde as primeiras horas desta quarta-feira, 19, mais uma etapa da Operação Contenção, contra a expansão do Comando Vermelho na região. De acordo com a Polícia Militar, as primeiras ações ocorrem na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Até o momento, foram apreendidos dois fuzis, dois artefatos explosivos e uma pistola.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil não responderam a tentativa de contato do Estadão. Ainda não há informações sobre prisões ou feridos. Também não há a confirmação de quem são os alvos desta quarta-feira.

Na última etapa da Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira, 18, os policiais prenderam 19 pessoas, incluindo um homem conhecido como "Mentor das Barricadas". A defesa dele não foi localizada. O suspeito é apontado como o responsável por fornecer materiais para construção e reforço de barreiras em comunidades dominadas pela facção. A investigação indicou que ele se apresentava como empresário do ramo de reciclagem, mas, na verdade, era o líder do braço financeiro do CV.

