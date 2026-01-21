Qua, 21 de Janeiro

SÃO PAULO

Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis

Clube teve presidente afastado na última semana

Morumbi, São PauloMorumbi, São Paulo - Foto: Divulgação

A Polícia Civil faz na manhã desta quarta-feira (21) uma operação para combater a venda ilegal de camarotes no Morumbis, estádio do São Paulo.

Por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra a Administração (DPPC), as autoridades cumprem quatro mandados de busca e apreensão.

O São Paulo teve seu presidente, Julio Casares, afastado na semana passada acusado de irregularidades na condução do clube. O clube também faz uma investigação interna para determinar as possíveis irregularidades.

