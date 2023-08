A- A+

Rio de Janeiro Polícia faz perícia em imóvel de vereador que havia sido metralhado por bandidos na sexta-feira Parlamentar Marcelo Diniz (Solidariedade) não estava no local na hora do ataque. Imagens recolhidas por agentes mostram que cinco homens participaram da investida

Policias da Delegacia de Homicídios da Capital ( DHC) realizaram uma perícia, nesta segunda-feira, em um imóvel de três andares metralhado por bandidos, na última sexta-feira, na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio. O prédio pertence a família do vereador Marcelo Diniz (Solidariedade), que na hora do ataque ainda não havia chegado ao local. Imagens recolhidas pelos agentes mostram que cinco homens participaram da investida, usando fuzis e pistolas. Um funcionário da Prefeitura do Rio que estava numa vendinha, no primeiro andar da construção, foi ferido por dois tiros e precisou ser medicado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Ele prestou depoimento, nesta segunda-feira. Além da vítima, o vereador Marcelo Diniz também foi ouvido pela especializada ainda na sexta-feira. A principal linha seguida pela polícia para apurar o caso é a de que o ataque teria sido feito por traficantes que disputam o controle de territórios da Muzema com milicianos . A motivação do crime ainda é investigada.

Já se sabe que os atiradores usavam quatro fuzis e uma pistola. Um deles vestia roupas pretas e um boné. Já os outros quatro usavam roupas camufladas. O advogado Paulo Ramon de Almeida, que defende os interesses do parlamentar, disse ter entrado com uma representação junto ao governo estadual, via Câmara de Vereadores, solicitando que seu cliente passe a ter escolta de policiais.

Vereador Marcelo Diniz mostra os tiros nas paredes do imóvel. Foto: Reprodução/Instagram

— É um caso em que o vereador fez contato com o governador Claudio Castro, que pediu uma especial atenção, e que por isso, a investigação está com a DHC. Os disparos não foram de advertência. As imagens das câmeras de segurança mostraram que os bandidos atiraram para matar. Tanto que os tiros foram agrupados e tentavam atingir o tronco ou a cabeça das vítimas. O vereador é nascido e criado na Muzema. Ele e a família estão abalados. Não sabemos quem são os responsáveis pelo crime. Já entrei com uma representação solicitando que meu cliente tenha escolta policial. Também aconselhei ao meu cliente e a família dele a se mudarem — disse o advogado.

Uma análise preliminar das imagens revelou que os bandidos responsáveis pelo ataque saíram de uma mata próxima de um trecho da Estrada do Itanhangá. Eles percorreram cerca de cem metros até o imóvel da família do vereador, e a uma distância de cerca de 15 metros começaram a fazer os disparos. Quatro pessoas estavam no local, incluindo a mãe do parlamentar, que tem dificuldades de locomoção e usa uma cadeira de rodas, e o pai de Marcelo Diniz. Eles conseguiram escapar dos tiros e não ficaram feridos.

Não é a primeira vez que traficantes promovem ataques a tiros na Muzema. No dia 5 de maio último, um grupo de 15 homens rendeu três pessoas que trabalhavam em uma obra de um condomínio, na localidade conhecida como Siri. As vítimas tiveram os celulares vasculhados e em seguida foram fuziladas. O caso também é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Veja também

alimentação Ultraprocessados aumentam em até 24% as chances de infarto e AVC; entenda que alimentos são esses