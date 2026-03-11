Qua, 11 de Março

ESTADOS UNIDOS

Polícia fecha perímetro da Casa Branca após van colidir com barreiras de segurança

Motorista foi detido e não foram registrados feridos no incidente

Polícia fecha perímetro da Casa Branca após van colidir com barreiras de segurança - Foto: Brendan Smialowski / AFP

Uma van colidiu no início da manhã desta quarta-feira (11) contra uma barreira de segurança perto da Casa Branca, informou a polícia, que fechou a área, em pleno centro de Washington.

O motorista foi detido e não foram registrados feridos no incidente, que aconteceu antes do amanhecer na Praça Lafayette, ao norte da Casa Branca.

O Serviço Secreto, responsável pela segurança presidencial, afirmou em um comunicado que estava "investigando um veículo suspeito. O motorista do carro foi detido e está sendo interrogado".

Washington está sob medidas de segurança reforçadas em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A polícia fechou várias ruas principais ao redor da Casa Branca, mas por volta das 8h30 locais (9h30 de Brasília), funcionários do governo e de instituições próximas à Casa Branca foram autorizados a passar, com a identificação adequada, constatou um jornalista da AFP.

Dezenas de veículos de emergência seguiram para o local, enquanto turistas e moradores aguardavam a reabertura das ruas.

